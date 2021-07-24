В Wildberries заявили, что продолжают работать на Украине, несмотря на запрет Зеленского

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Российский интернет-ретейлер Wildberries по-прежнему осуществляет онлайн-торговлю на Украине, о чем свидетельствуют данные украинского интернет-сегмента компании 24 июля.

На запрос ТАСС в украинском отделении Wildberries отвечать отказались и попросили переадресовать вопросы в головной офис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, среди которых российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук. Также в санкционном списке оказались совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, директор Wildberries по IT Андрей Ревяшко, россиянин Алексей Кузменко, а также граждане Франции Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").

Министр культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко объяснил такое решение тем, что ретейлер продавал российскую пропаганду и форму солдат армии РФ.

