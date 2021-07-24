На Украине назвали причину ввода санкций против Wildberries

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Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции в отношении российской компании Wildberries за продажу формы армии Российской Федерации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
"Ретейл с РФ, который в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries", – заявил он.
Ткаченко поблагодарил Владимира Зеленского и СНБО за то, что они поддержали инициативу Минкульта. Министр назвал введенные санкции еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, среди которых российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук.
Также в санкционном списке оказались совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, директор Wildberries по IT Андрей Ревяшко, россиянин Алексей Кузменко, а также граждане Франции Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").
Отмечается, что санкции будут действовать в течение трех лет, они предусматривают блокировку активов, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.
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