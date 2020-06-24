В Калининграде наградят участницу парада, потерявшую туфлю

Фото: телеграм-канал Lfe Shot
Командующий Балтийским флотом Александр Носатов пообещал поощрить участницу парада Победы в Калининграде, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сообщает РИА Новости.
"Потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте", – сказал он. В пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту также сообщили, что девушку наградят.
СМИ распространили видео, на котором девушка с босой ступней идет в колонне в ногу с остальными.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа опровергли информацию о танке, который якобы чуть не наехал на зрителей на параде Победы в Севастополе.
В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад Победы. По Красной площади почти 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.
Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.
Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.
Все мероприятия, посвященные 75-летию Победы перенесли из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В День Победы, 9 мая в Москве организовали только авиапарад и салют.
Празднование Дня Победы завершится салютом
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