В ЮВО опровергли информацию о "чуть не наехавшем" на зрителей танке

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Никаких инцидентов, представляющих опасность для зрителей, на параде Победы в Севастополе не было, заявили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

"Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", – отмечается в сообщении.

В Черноморском флоте также скащали, что танк затормозил на безопасном расстоянии. Это также не повлияло на движение остальной военной техники.

Ранее СМИ сообщили, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей из-за того, что не смог вовремя повернуть.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе все же состоится, хотя несколькими часами ранее сообщал, что парад проведут только в Керчи.

По его словам, это было продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса.