Парад Победы в Симферополе все же состоится – Аксенов

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе все же состоится, сообщает ИА "НСН".
Несколькими часами ранее Аксенов говорил, что парад пройдет только в Керчи, что продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса.
Решение о проведении парада в Симферополе принято "после длительных консультаций, в том числе с министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств", отметил глава региона.
Он заверил, что парад пройдет в "строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями". Ситуацию с отменой ранее принятого решения Аксенов назвал беспрецедентной и требующей соответствующего особого подхода.
Ранее из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса парад отменили в 13 российских городах – Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. Он подчеркнул, что губернаторы самостоятельно решают подобные вопросы, поскольку им "на местах виднее, как на самом деле обстоят дела в регионе".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: