Парад Победы в Симферополе все же состоится – Аксенов

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Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе все же состоится, сообщает ИА "НСН".

Несколькими часами ранее Аксенов говорил, что парад пройдет только в Керчи, что продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса.

Решение о проведении парада в Симферополе принято "после длительных консультаций, в том числе с министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств", отметил глава региона.

Он заверил, что парад пройдет в "строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями". Ситуацию с отменой ранее принятого решения Аксенов назвал беспрецедентной и требующей соответствующего особого подхода.

Ранее из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса парад отменили в 13 российских городах – Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. Он подчеркнул, что губернаторы самостоятельно решают подобные вопросы, поскольку им "на местах виднее, как на самом деле обстоят дела в регионе".