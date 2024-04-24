Россияне смогут обратиться в прокуратуру через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Функция подачи жалобы в прокурорские органы РФ появилась на портале госуслуг. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

По его словам, система заработала накануне, и надзорные ведомства синхронизировали свое программное обеспечение для подачи обращений через сайт государственных услуг. Теперь обратиться в прокуратуру можно через мобильное приложение или сайт подразделения.

"В настоящее время я не вижу проблем с коммуникацией у людей с прокурорами – они могут направить и из малых населенных пунктов, и из больших городов обращения в наш адрес", – заверил Краснов.

Ранее сообщалось, что на госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетки, которые можно будет использовать наравне с бумажными. Эксперимент по использованию электронных документов начнется 25 апреля и продлится до конца следующего года.

Также стало известно, что граждане РФ с июля 2024 года смогут открывать счета по программе долгосрочных сбережений с помощью портала госуслуг. Опция поможет ускорить процесс открытия таких счетов.