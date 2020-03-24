В Минздраве рассказали о состоянии инфекциониста из Ставрополья с коронавирусом

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, у которой был обнаружен коронавирус, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
"Что касается пациентки с подтвержденным диагнозом, ее состояние остается стабильно средней тяжести, без ухудшения", – приводит слова Дроздецкой РИА Новости.
Ранее СК возбудил уголовное дело против Санниковой за нарушение карантина . По сведениям следствия, она скрыла посещение Испании и не стала самоизолироваться, продолжив работать. В результате женщина оказалась заражена коронавирусом.
По данным СМИ, в Испанию женщина летала с 6 по 9 марта, а после этого вышла на работу в ставропольскую медакадемию. В итоге, по данным правоохранителей, она с 10 по 17 марта контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, а также с группой иностранных студентов из 13 человек. Предварительно, 11 человек из них могли заразиться от врача коронавирусом, их анализы сейчас изучают, а в вузе ввели карантин.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике распространения коронавируса и принципах карантина в домашних условиях. В частности, нельзя выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. В то же время необходимо изолироваться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, средствами гигиены, бельем и полотенцами, а также исключить контакты с членами семьи.
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