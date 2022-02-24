Оперштаб Минтранса поручил РЖД и "Аэрофлоту" посодействовать отправке пассажиров с юга РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оперативный штаб министерства транспорта России поручил РЖД, "Аэрофлоту", а также частным компаниям оказать максимальное содействие по скорейшей отправке пассажиров с юга страны. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса.

"Оперативным штабом Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны дано поручение ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и частным транспортным компаниям оказывать максимальное содействие по скорейшей отправке пассажиров в конечные пункты назначения либо в выбранные пассажирами альтернативные конечные точки маршрута", – отмечается в сообщении.

В ведомстве также заявили, что Оперштаб по организации работы транспортной отрасли на юге России ведет мониторинг цен на билеты.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Оперштаб запросит у кабмина РФ дополнительные субсидии для компаний, организовывающих специальные рейсы и маршруты для быстрого вывоза пассажиров, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге страны.

"Нельзя допустить того, чтобы люди, получив обратно деньги за заранее купленные билеты, платили дополнительные никак не запланированные ими средства для того, чтобы добраться домой", – заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что произошла чрезвычайная ситуация и в настоящий момент пассажирам следует оказать максимальную помощь и содействие.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.

