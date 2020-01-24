Туристические компании ждут рекомендации Ростуризма по ситуации в Китае

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Туристические компании ждут рекомендаций со стороны Федерального агентства по туризму по ситуации с распространением коронавируса в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталию Осипову.

"Фраза о том, что Роспотребнадзор не рекомендует российским туристам посещать КНР, действительно имеется в обращении ведомства. Однако ситуация очень странная, так как первый и второй пункты документа полностью исключают друг друга" – сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание, что в первом пункте ведомство дает рекомендации для туристов, которые собираются в Китай. Однако уже во втором пункте Роспотребнадзор советует российским туристам воздержаться от поездок в КНР.

"Если руководствоваться вторым пунктом, то турист уже имеет право на разрыв договора с туристической компанией в случае его решения отказаться от поездки в Китай. Но, согласно первому пункту, такого нет", – пояснила Осипова.

Она добавила, что на данный момент туристические компании находятся в замешательстве и ждут конкретных дальнейших рекомендаций или разъяснений по ситуации со стороны Федерального агентства по туризму.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

