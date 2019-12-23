Москвичей призвали использовать светоотражатели из-за сильного тумана

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Центр организации дорожного движения предупредил горожан о тумане в Москве.

"Тепло, мокро и видимость так себе (200–500 метров). За рулем не забывайте про противотуманки, пешком – про светоотражатели на одежде", – говорится в сообщении центра в микроблоге в Twitter. Неблагоприятная погода сохранится до 10:00 вторника.

Метеорологи отмечают, что скоро погода в столице поменяется. Завтра, 24 декабря, дневная температура поднимется не выше 5 градусов. Самое существенное похолодание ожидается в четверг–пятницу: в полуденные часы около 0…+1 градуса. Осадки станут переходить в снег, и в городе начнет формироваться снежный покров.

Причиной аномально теплой зимы в России называют мощное вторжение атлантического воздуха. На прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник он подошел к России.

Синоптики назвали причину аномальной погоды в столице

По словам синоптиков Гидрометцентра, нынешний год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Согласно данным на понедельник, 23 декабря, температурная аномалия составляет 2,7 градуса.

Показатели почти всех месяцев года превышали климатическую норму. Самым прохладным оказался июль. В августе температура воздуха соответствовала норме.

Кроме того, нынешний декабрь в столице может стать самым малоснежным за 70 лет. До этого самыми малоснежными считались месяцы в 1960 и 2008 годах.