В России провели более 34,4 млн тестов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России с начала пандемии провели уже более 34,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние 24 часа в РФ провели 317 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 218 761 человек.

По данным на 22 августа, за сутки в России зафиксировали 4 921 новый случай коронавируса. В Москве данный показатель остановился на отметке в 687 человек.

Сообщалось, что столица находится во втором десятке регионов по приросту заболевших коронавирусом. Среднесуточное количество новых случаев в Москве за последние две недели составил 0,27%.

За минувшие 24 часа в столице 1 094 пациента выздоровели от коронавируса. Общая численность излечившихся от COVID-19 в Москве составила 203 821 человека.

