В России провели более 34,4 млн тестов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России с начала пандемии провели уже более 34,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Только за последние 24 часа в РФ провели 317 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 218 761 человек.
По данным на 22 августа, за сутки в России зафиксировали 4 921 новый случай коронавируса. В Москве данный показатель остановился на отметке в 687 человек.
Сообщалось, что столица находится во втором десятке регионов по приросту заболевших коронавирусом. Среднесуточное количество новых случаев в Москве за последние две недели составил 0,27%.
За минувшие 24 часа в столице 1 094 пациента выздоровели от коронавируса. Общая численность излечившихся от COVID-19 в Москве составила 203 821 человека.
11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: