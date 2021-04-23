Еще 2 123 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице еще 2 123 пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 980 003", – говорится в сообщении.

В городе за последние сутки выявили 2 502 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 059 человек. За это время в столице скончались 57 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 187 случаях заболевание проходило бессимптомно.