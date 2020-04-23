Минтруд назвал число заразившихся COVID-19 в стационарных организациях России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

457 человек заразились новой коронавирусной инфекцией в стационарных организациях России, рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции, посвященной ситуации в детских домах, домах престарелых и интернатах во время пандемии коронавируса.

"На примере других стран мы видим, как сложно и болезненно переживают ситуацию с коронавирусной инфекцией не только на дому, но и в интернатных учреждениях. Конечно, у таких организаций есть своя специфика. У нас факты заболевания выявлены в семи регионах РФ – это 16 стационарных организаций и 457 человек", – цитирует ее Агентство "Москва".

Баталина объяснила, что коронавирус проникает в стационарные организации через сотрудников интернатов и их жителей, которые выписались из медучреждений. Полностью избежать такой ситуации было невозможно, подчеркнула она.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. У 47,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.

По всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, всего выписан 4891 пациент.

В Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них около 40,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 37,5%.

Около 11,5% всех зараженных – это люди в возрасте от 66 до 79 лет, еще 7,5% заболевших – это граждане старше 80 лет. Порядка 3% из числа заболевших – дети. Всего в столице вирусом заразились 33 940 человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович считает, что применяемые в России ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективны. По ее словам, в организации полагают, что система справляется с эпидемией COVID-19.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не установлен срок, до которого необходимо принять решение по поводу снятия режима самоизоляции в стране. Он отмечал, что, согласно мнениям экспертов, Россия выйдет на пик ситуации с коронавирусом к середине мая.