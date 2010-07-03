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20:55

Дмитрий Быков рассказал о своем самочувствии

общество культура

20:55

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Писатель Дмитрий Быков, попавший в больницу на минувшей неделе, заявил, что прекрасно себя чувствует, передает Агентство "Москва". При этом он подчеркнул, что его здоровье, как и дата выписки, никого не касаются.

"Может быть, это кого-то огорчит, мне мучительно жаль разочаровывать этих людей, но я в полном порядке", – сказал Быков.

Писатель добавил, что уже вернулся к работе. 25 апреля у него выйдет новая колонка.

"Я работаю над романом, очень хорошим, просто сенсация. Я еще до декабря буду его писать, но он будет офигенный, очень неожиданный", – поделился литератор.

Ранее Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Состояние писателя оценивалось как тяжелое, его вводили в медикаментозную кому.

Вечером 18 апреля Быкова доставили на лечение в Москву, а 21 апреля он пришел в сознание, сообщив, что вскоре приступит к работе.

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общество культура

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