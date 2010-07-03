Дмитрий Быков рассказал о своем самочувствии

Писатель Дмитрий Быков, попавший в больницу на минувшей неделе, заявил, что прекрасно себя чувствует, передает Агентство "Москва". При этом он подчеркнул, что его здоровье, как и дата выписки, никого не касаются.
"Может быть, это кого-то огорчит, мне мучительно жаль разочаровывать этих людей, но я в полном порядке", – сказал Быков.
Писатель добавил, что уже вернулся к работе. 25 апреля у него выйдет новая колонка.
"Я работаю над романом, очень хорошим, просто сенсация. Я еще до декабря буду его писать, но он будет офигенный, очень неожиданный", – поделился литератор.
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