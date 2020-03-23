Cвященники будут исповедовать на дому пожилых москвичей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московское духовенство РПЦ из-за коронавируса будет причащать на дому пожилых жителей столицы, а также людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщила пресс-служба Московского патриархата, священнослужителям "благословляется проявить особую пастырскую заботу о прихожанах, находящихся в группе повышенного риска".

Также в РПЦ призвали придерживаясь предписаний властей, совершать до 10 апреля молитву дома, обращаясь в близлежащие приходы с просьбой направить священника для совершения таинств.

Кроме того, духовенству предписано организовать дежурство для неотложного исполнения просьб престарелых прихожан и лиц с хроническими заболеваниями, привлекая социальные службы и волонтеров.

Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

Ранее депутаты Госдумы порекомендовали пенсионерам временно переехать на дачи, чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19. По мнению депутата Вячеслава Никонова, граждане могут рассредоточиться и тем самым снизить вероятность инфицирования между собой.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.