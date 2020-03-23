Россиянам без регистрации разрешат проголосовать по поправкам в Конституцию на вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская городская избирательная комиссия определила участок для голосования по внесению изменений в Конституцию. На нем выразить свое мнение смогут лица, у которых нет регистрации по месту жительства, передает Агентство "Москва".

Для этого будет организован участок на одном из столичных вокзалов, о чем стало известно во время заседания комиссии МГИК. Уточняется, что найти участок № 4003 можно будет на Казанском вокзале по адресу: Комсомольская площадь, дом 2.

Центральная избирательная комиссия России 20 марта утвердила порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений Конституции РФ. Данный документ определяет действия наблюдателей, сотрудников избирательных комиссий, а также самих голосующих.

При этом Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано 22 апреля. Волонтеры не будут обходить квартиры для информирования россиян о голосовании.

Кроме того, Мосгоризбирком предложил провести голосование по поправкам в Конституцию онлайн.