Российские прокатчики оценили потери в связи с закрытием кинотеатров

Фото: Москва 24/Андрей Никеричев

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин поделился прогнозом в связи с возможным закрытием кинотеатров. По его словам, сейчас отрасль ждут серьезные убытки, сообщает ИА "НСН".

При этом Березин обратил внимание, что было только рекомендовано ограничить киносеансы, а не прекратить.

"Посчитать ущерб невозможно, пока непонятно, когда вся эта история закончится. Если исходить из того, что все закончится в апреле, то год мы закончим на уровне минус 20% от прошлого года", – сказал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Он подчеркнул, что в Москве и области уже данные рекомендации приняты.

Эксперт отрасли напомнил, что ряд крупных проектов не выходит в широкий прокат, а также некоторые даты премьер сдвинуты на более поздний срок.

Сообщалось, что кинотеатры в столице могут временно закрыться с 23 марта. Такие рекомендации выпустил Минкульт.

Ограничения на кинопоказы вводятся в целях профилактики коронавируса. За сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением врачей. В мире инфицировано более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. Ученые занимаются разработкой вакцины. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

Ранее стало известно, Европа стала центром пандемии COVID-19.