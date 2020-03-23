Российские прокатчики оценили потери в связи с закрытием кинотеатров

Фото: Москва 24/Андрей Никеричев
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин поделился прогнозом в связи с возможным закрытием кинотеатров. По его словам, сейчас отрасль ждут серьезные убытки, сообщает ИА "НСН".
При этом Березин обратил внимание, что было только рекомендовано ограничить киносеансы, а не прекратить.
"Посчитать ущерб невозможно, пока непонятно, когда вся эта история закончится. Если исходить из того, что все закончится в апреле, то год мы закончим на уровне минус 20% от прошлого года", – сказал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Он подчеркнул, что в Москве и области уже данные рекомендации приняты.
Эксперт отрасли напомнил, что ряд крупных проектов не выходит в широкий прокат, а также некоторые даты премьер сдвинуты на более поздний срок.
Сообщалось, что кинотеатры в столице могут временно закрыться с 23 марта. Такие рекомендации выпустил Минкульт.
Ограничения на кинопоказы вводятся в целях профилактики коронавируса. За сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек.
В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением врачей. В мире инфицировано более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. Ученые занимаются разработкой вакцины. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.
Ранее стало известно, Европа стала центром пандемии COVID-19.
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