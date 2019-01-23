Москвичам рекомендовали согреваться какао вместо алкоголя и кофе

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Столичные врачи в сильные холода рекомендуют горожанам согреваться какао и воздержаться от алкоголя, передает Агентство "Москва".

"Чтобы согреться, можно пить травяной чай с имбирем или лимонником, горячий шоколад или какао, а вот кофе не обладает согревающими свойствами. Категорически не рекомендуется принимать на холоде алкоголь, так как он сначала расширяет периферические сосуды, ненадолго создавая эффект тепла, но после этого организм стремительно теряет его", – рассказала врач общей практики поликлиники № 46 столичного департамента здравоохранения Ирина Янышева.

Она посоветовала брать на прогулку термос с яблочным компотом с добавлением ложечки корицы. Врач добавила, что избежать переохлаждения при прогулках помогут теплая свободная, комфортная одежда и теплая просторная обувь. Перчатки греют хуже, чем рукавицы, напомнила она.

Стоять на ветру не рекомендуется, поскольку ветер часто становится главной причиной обморожений. В морозы для защиты кожи следует использовать специальные крема для лица и рук, пояснила Янышева.

Она уточнила, что в мороз не нужно выходить на мороз голодным. "Необходимо обеспечить организм "топливом" для выработки внутренней энергии. Топливом для нас служит пища, причем желательно жиры животного происхождения, так как жир это лучший источник энергии", – заключила врач.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной за зиму: столбики термометров опустились до -18,7 градуса, по области похолодало почти до -28. Из-за понижения температуры воздуха горожанам посоветовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может повлечь за собой переохлаждение и обморожение.

Уроки на улице в московских школах отменили из-за холодов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что городские энергетики готовы к работе в морозы. Москвичам обеспечат бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение, подчеркнул он.

В салонах наземного городского транспорта столицы перед морозами проверили системы отопления. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовлены к низким температурам.