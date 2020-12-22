Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 10 613 человек.

За последние сутки в России выявили 28 776 случаев коронавируса. В 5 678 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за сутки зафиксировали 7 237 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 844 пациента были госпитализированы.

В Москве выявлено 7 237 новых случаев коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 5%. В данный момент в городе остается свободным 30% коечного фонда.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал рост заразности коронавируса через пять лет. При этом, по мнению специалиста, вирус будет вызывать меньше осложнений.