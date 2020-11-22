Москвичей предупредили об опасной погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в воскресенье, 22 ноября.

Как сообщили в Гидрометцентре, погода опасна из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду. Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 22:00, передает Агентство "Москва".

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин добавил, что на западе европейской территории РФ образуются "метеокачели" с метелями и гололедицей.

Ранее синоптики предупредили москвичей о повторении ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько дней подряд.