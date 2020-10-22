Матвиенко заявила о безразличии "Норникеля" к Отечеству

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Совет Федерации представит руководству страны системный доклад по ситуации в Норильске, подготовленный по итогам поездки сенаторов в регион после произошедшего там ЧП.

Как сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, к нему будут приложены фотографии, "в каком состоянии находится жилой фонд и все остальное".

Она подчеркнула, что Норильск был самым красивым городом, который "превратился в трущобы". "Что, не видели, что там аварийные дома, в каком состоянии город", – возмутилась она.

Спикер Совфеда отметила, что "Норникель" передал краевым властям разрушенное городское хозяйство и жилье, "по сути, все эти годы арендовал бесплатно и город Норильск".

"Почему все молчали? Что, все в кармане у "Норникеля" были? Какой другой вывод можно сделать?" – цитирует Матвиенко ТАСС.

Председатель Совета Федерации указала, что городом управляли "карманный" мэр и депутаты, с которых "надо спросить". Она также заметила, что бюджет Норильска "немалый" – 18 миллиардов рублей.

Кроме того, Матвиенко заявила, что не может назвать "Норникель" социально ответственной компанией из-за "абсолютно изношенной городской инфраструктуры".

"Для них построить школу, два детских сада – это чашка кофе, два раза им в ресторан сходить, извините меня", – сказала Матвиенко и добавила, что в Норильске не было построено ни одной школы с 1996 года.

"Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих детскими садами... Боятся из списка Forbes вылететь?" – продолжила она.

Спикер СФ объяснила, что "не призывает к совести", так как "там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к Отечеству". "Вот с этим мы точно не будем мириться", – сказала спикер СФ.

В результате Матвиенко предложила "уважаемым акционерам" "Норникеля" как минимум профинансировать на 75 процентов программу реновации ветхого аварийного жилья в Норильске и провести модернизацию водоканала и сете, 70 процентов которой забирает компания.

"Мы видели, как средства на модернизацию выделяются. До сих пор стоят брошенные цеха "Норникеля", как будто вчера война закончилась", – заключила парламентарий.

Она резюмировала, что ЧП с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 заставило "встряхнуться и переосмыслить многие вещи".

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 миллиардов рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета. После этого Росприроднадзор подал иск в суд о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде.