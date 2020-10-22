Матвиенко заявила о безразличии "Норникеля" к Отечеству

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Совет Федерации представит руководству страны системный доклад по ситуации в Норильске, подготовленный по итогам поездки сенаторов в регион после произошедшего там ЧП.
Как сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, к нему будут приложены фотографии, "в каком состоянии находится жилой фонд и все остальное".
Она подчеркнула, что Норильск был самым красивым городом, который "превратился в трущобы". "Что, не видели, что там аварийные дома, в каком состоянии город", – возмутилась она.
Спикер Совфеда отметила, что "Норникель" передал краевым властям разрушенное городское хозяйство и жилье, "по сути, все эти годы арендовал бесплатно и город Норильск".
"Почему все молчали? Что, все в кармане у "Норникеля" были? Какой другой вывод можно сделать?" – цитирует Матвиенко ТАСС.
Председатель Совета Федерации указала, что городом управляли "карманный" мэр и депутаты, с которых "надо спросить". Она также заметила, что бюджет Норильска "немалый" – 18 миллиардов рублей.
Кроме того, Матвиенко заявила, что не может назвать "Норникель" социально ответственной компанией из-за "абсолютно изношенной городской инфраструктуры".
"Для них построить школу, два детских сада – это чашка кофе, два раза им в ресторан сходить, извините меня", – сказала Матвиенко и добавила, что в Норильске не было построено ни одной школы с 1996 года.
"Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих детскими садами... Боятся из списка Forbes вылететь?" – продолжила она.
Спикер СФ объяснила, что "не призывает к совести", так как "там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к Отечеству". "Вот с этим мы точно не будем мириться", – сказала спикер СФ.
В результате Матвиенко предложила "уважаемым акционерам" "Норникеля" как минимум профинансировать на 75 процентов программу реновации ветхого аварийного жилья в Норильске и провести модернизацию водоканала и сете, 70 процентов которой забирает компания.
"Мы видели, как средства на модернизацию выделяются. До сих пор стоят брошенные цеха "Норникеля", как будто вчера война закончилась", – заключила парламентарий.
Она резюмировала, что ЧП с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 заставило "встряхнуться и переосмыслить многие вещи".
В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 миллиардов рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета. После этого Росприроднадзор подал иск в суд о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде.
"Норникель" не согласен с размером ущерба от аварии в Норильске
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