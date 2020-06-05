Принцип "после нас хоть потоп" тупиковый и опасный для экологии – Путин

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Принцип "после нас хоть потоп" является тупиковым и опасным для экологии, однако по нему в России живут еще многие, заявил Владимир Путин.

"Сама природа дает нам сигнал – устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и экологической безопасности", – цитирует президента РФ РИА Новости.

На встрече с зоозащитниками Путин напомнил, что в жизни страны был период, когда освоение территорий и создание новых индустриальных центров достигалось любой ценой, и допущенные просчеты сегодня отравляют природу и жизнь людей в буквальном смысле.

"К сожалению, и сегодня мы видим проявления такого откровенно потребительского подхода, такое еще случается нередко, к сожалению", – констатировал глава государства.

Путин отметил важность строгих и адекватных экологических требований к любой хозяйственной деятельности, последовательного снижения объемов вредных выбросов на крупных предприятиях.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что компания намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии на ТЭЦ в Норильске. Президент РФ счел это решение правильным.