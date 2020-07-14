"Русал" предложил сменить менеджеров в "Норникеле"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Компания "Русал", являющаяся вторым крупнейшим акционером "Норникеля", выступила с предложением сменить команду менеджеров ГМК, а также перенести головной офис компании в Норильск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление "Русала".

"Мы обратились к совету директоров "Норникеля" с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента и перенести головной офис компании в Норильск", – говорится в заявлении.

Также в компании выразили озабоченность чередой экологических аварий и инцидентов в Норильске.

"Происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией", – отметили в компании.

29 мая произошел крупномасштабный разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.

16 июня стало известно, что активная фаза сбора нефтепродуктов в рамках ликвидации последствий аварии завершена. На тот момент специалисты приступили к обработке береговой линии сорбентом, а также сбору поверхностной пленки нефтепродуктов.

Владимир Путин отметил, что была проведена большая работа по ликвидации последствий аварии, благодаря чему удалось переломить ситуацию.

Согласно оценке Росприроднадзора, ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который был причинен водным объектам, оценивается более чем в 147 миллиардов рублей. Что касается ущерба в отношении местной почвы, то его оценили на 738 616 500 рублей.