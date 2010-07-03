Роспотребнадзор откроет горячую линию по качеству овощей

07:20
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Управление Роспотребнадзора по Москве откроет горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
Граждан будут консультировать с 23 октября по 6 ноября. Специалисты помогут разобраться в вопросах качества и безопасности овощей, а также срока годности. Также москвичам расскажут о необходимости маркировки продуктов, правильном питании, правилах реализации, в том числе замороженной продукции, правильном выборе овощей и необходимых действиях в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.
Интересующие вопросы можно будет задать по телефонам: 8 (495) 687-40-41, 8 (495) 687-36-60, 8 (495) 785-37-41. Номера будут доступны в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45).
Помимо этого, необходимую информацию можно круглосуточно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
Ранее испанские диетологи опровергли утверждение о том, что есть можно все, но в меру. Они назвали продукты, которые рекомендуют исключить из рациона.
Рафинированную муку советуют заменить цельнозерновой. Употребление первой чревато резкими повышениями и падениями уровня глюкозы в крови. Это может стать причиной диабета. Специалисты высказались и против колбасных изделий. По их словам, эти продукты наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.
Обезжиренные молочные продукты тоже сочли вредными. Согласно исследованиям ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.
Кроме того, лучше не есть выпечку, снэки и полуфабрикаты, продукты с надписями "низкокалорийный", "зеро" и "без сахара" на этикетке. В стоп-лист включили алкоголь и переработанное мясо.
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