До 27 градусов прогреется воздух в Москве 22 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 25–27 градусов прогреется воздух в Москве 22 сентября, передает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков. В Подмосковье температура воздуха днем составит от 22 до 27 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 14 градусов, а в области – до 11 градусов.

Ранее сообщалось, что в Московского регионе с 25 сентября ожидаются ночные температуры около 0 градусов и ниже. Кроме того, 26 сентября в столицу придет небольшой дождь.

Отопление в Москве могут включить в конце сентября. По словам синоптиков, к концу сентября – началу октября средняя суточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Это позволит соблюсти необходимые правила перед подачей отопления в дома.