Попова заявила, что в РФ наблюдаются только единичные завозные случаи болезни легионеров

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В России наблюдаются только единичные завозные случаи легионеллеза, внутри страны болезнь благодаря санитарным правилам не выживает. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она объяснила, что болезнь передается только через воду – например, при вдыхании водной пыли, через кондиционеры, душ или во время умывания.

"В Российской Федерации для того, чтобы не было заражения через воду, достаточно давно внесены определенные изменения в санитарные правила – температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов", – приводит ее слова РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора заверила, что при такой температуре легионелла не выживает.

Она привела в пример Польшу, где требования к температуре воды в горячей системе водоснабжения ниже, чем в России, и пояснила, что в РФ проблем с легионеллезом нет. Попова также отметила, что в стране есть тест-системы по выявлению данной инфекции, и единичные случаи легионеллеза в России – завозные.

Информация о вспышке заболевания на юге Польши появилась в августе. У людей, которым диагностировали легионеллез, выявили повышенную температуру, недомогание и одышку. Местные власти считают, что вспышка могла произойти из-за устаревшей водопроводной сети.

В начале сентября сообщалось, что число заболевших достигло 160. От легионеллеза в Польше скончались 24 человека.

Кроме того, инфекция была выявлена в Испании. В городе Касерес скончался один человек.



В Роспотребнадзоре исключили риск эпидемии легионеллеза в РФ