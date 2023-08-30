Один человек скончался из-за легионеллеза в Испании – СМИ

Фото: 123RF/joseh51

Один человек скончался из-за легионеллеза в городе Касерес в Испании, шестеро госпитализированы. Об этом сообщила газета Mundo со ссылкой на источники.

"Источники в службе здравоохранения Экстремадуры сообщили, что, помимо 86-летнего мужчины, который скончался, еще пять мужчин и одна женщина доставлены в больницу", – подчеркнул собеседник издания.

Согласно информации газеты, в больницу попали люди 55–85 лет, двое из которых находятся в реанимации. Отмечается, что были взяты образцы в городе для установления возможного источника болезни. Кроме того, специалисты обследуют питьевую воду и декоративные фонтаны.

О вспышке заболевания на юге Польши информация появилась 24 августа. У пациентов, которым в дальнейшем диагностировали легионеллез, наблюдались повышенная температура, недомогание и одышка. В качестве источника заражения местные власти назвали водопроводную сеть.

По последним данным, в Польше от болезни умерли 16 пациентов. Эпицентром заболевания оказался город Жешув.

В свою очередь, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что это заболевание не передается от человека к человеку, в связи с чем риска новой пандемии нет.

По его словам, заразиться этим недугом можно только через воду, мелкие брызги, испарения воды, где может находиться микроб Legionella. Как правило, продолжил эксперт, он обитает в затхлой болотной воде и паразитом человека не является.

Минздрав РФ разрешил исследования обновленной вакцины "Спутник Лайт"