Число умерших от легионеллеза в Польше увеличилось до 16 человек

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Количество умерших пациентов от легионеллеза в Польше возросло до 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Эпицентром заболевания оказался город Жешув. Первый случай инфицирования установили 17 августа. Власти отметили, что источником легионеллеза является местная система водоснабжения.

О вспышке заболевания на юге Польши информация появилась 24 августа. У пациентов, которым в дальнейшем диагностировали легионеллез, наблюдались повышенная температура, недомогание и одышка. В качестве источника заражения местные власти назвали водопроводную сеть.

Позже заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что это заболевание не передается от человека к человеку, в связи с чем риска новой пандемии нет.

По его словам, заразиться этим недугом можно только через воду, мелкие брызги, испарения воды, где может находиться микроб Legionella. Как правило, продолжил эксперт, он обитает в затхлой болотной воде и паразитом человека не является.

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