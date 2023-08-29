Роспотребнадзор исключил возможность пандемии из-за вспышки легионеллеза в Польше

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В Польше 14 человек погибли от легионеллеза, 159 были заражены. Однако это заболевание не передается от человека к человеку, в связи с чем риска новой пандемии нет, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, заразиться этим недугом можно только через воду, мелкие брызги, испарения воды, где может находиться микроб Legionella. Как правило, продолжил эксперт, он обитает в затхлой болотной воде и паразитом человека не является.

"Заболевание возникает, если он (микроб. – Прим. ред.) случайно попадает. Известно, откуда название пошло. Организация ветеранов "Американский легион" как-то собиралась на свой съезд, в гостинице произошло заражение через вентиляционную систему, где в увлажнитель попал микроб Legionella", – поделился Покровский.

Он предположил, что похожая ситуация могла произойти в Польше. Эксперт вновь успокоил, что угрозы массового распространения этого недуга нет.

О вспышке заболевания на юге Польши информация появилась 24 августа. У пациентов, которым в дальнейшем диагностировали легионеллез, наблюдались повышенная температура, недомогание и отдышка. В качестве источника заражения местные власти назвали водопроводную сеть.