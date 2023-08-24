Вспышку болезни легионеров зафиксировали на юге Польши – СМИ

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В районе Жешува на юге Польши зафиксировали вспышку легионеллеза, или болезни легионеров. Об этом сообщает Polsat.

"Умер пятый человек, зараженный бактерией легионеллы. Это 79-летняя пациентка, скончавшаяся ночью в городской больнице в Жешуве", – говорится в сообщении.

Госпитализация потребовалась нескольким десяткам человек. Они обратились к медикам с высокой температурой, недомоганием и одышкой.

Источник заражения остается неизвестным. Однако местные власти предполагают, что им могла стать водопроводная сеть. Сейчас вода из нее исследуется специалистами.

Ранее в Воронеже выявили случай заражения сибирской язвой. Пациентом местного медучреждения оказался житель Панинского муниципального округа. Человек заболел из-за контакта с тушей зараженного животного.

