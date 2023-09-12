12 сентября, 13:37Общество
Число умерших от болезни легионеров в Польше увеличилось до 24
Фото: 123RF/liudmilachernetska
От легионеллеза в Польше умерли 24 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Как уточнили в ведомстве, эпицентром вспышки стал город Жешув, который находится недалеко от украинской границы. При этом случаи заболевания фиксируются в Люблине, Лодзи и Варшаве. На данный момент госпитализированы 170 человек.
Информация о вспышке заболевания на юге Польши появилась в августе. У людей, которым диагностировали легионеллез, выявили повышенную температуру, недомогание и одышку. Местные власти считают, что вспышка могла произойти из-за устаревшей водопроводной сети.
В начале сентября сообщалось, что число заболевших достигло 160. На тот момент было 19 умерших.
Кроме того, инфекция была выявлена в Испании. В городе Касерес скончался один человек.
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