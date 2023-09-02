Число заболевших легионеллезом в Польше увеличилось до 160

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Число заболевших легионеллезом в Польше возросло до 160 человек. Об этом сообщается на сайте Подкарпатского воеводства со ссылкой на государственного окружного санитарного инспектора Жешува Яромира Слончку.

Он отметил, что в регионе установили два новых случая. По словам санитарного инспектора, заболевшие обратились в медицинские учреждения 31 августа.

Он добавил, что избавиться от легионеллеза не удалось 19 пациентам.

Информация о вспышке заболевания на юге Польши появилась 24 августа. У людей, которым диагностировали легионеллез, выявили повышенную температуру, недомогание и одышку. Местные власти считают, что вспышка могла произойти из-за водопроводной сети.

Уже 30 августа Минздрав Польши информировал о 16 погибших от легионеллеза. При этом самый первый случай инфицирования выявили 17 августа.

В этот же день в СМИ появилась информация о переходе вспышки в другую страну. Так, один человек погиб из-за легионеллеза в городе Касерес в Испании, шестеро госпитализированы.

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