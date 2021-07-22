Специалист рассказал, как сотовые операторы прячут платные услуги

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Абонентам следует каждые две недели мониторить наличие платных услуг в личном кабинете, поскольку операторы не всегда уведомляют о переводе бесплатных услуг в платные. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить. <...> Так что рекомендую всем проверять наличие платных услуг и их стоимость <...> и обращаться к операторам по телефону горячей линии за перерасчетом", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам Кускова, некоторые операторы не дожидаются ответа пользователя и подключают платные услуги на тестовый период через USSD-запросы.

Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как сэкономить на мобильной связи. По словам специалиста, стоит чаще изучать свой тариф и проводить анализ затрат. Это поможет обнаружить ненужные функции и случайно подключенные платные услуги.

Кроме того, в процессе такого анализа человек может найти себе более оптимальный тариф. Специалист порекомендовал обращать внимание на комбо-тарифы. Сэкономить также поможет использование мессенджеров вместо СМС.