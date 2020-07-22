Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал оценил пребывание в московском СИЗО "Лефортово", рассказав анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе.

"На здании висит надпись: "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть". Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство", – сказал Фургал.

В интервью изданию "Москвоский комсомолец" экс-губернатор также отметил, что недавно его перевели на четвертый этаж, и теперь у него появился доступ к телевизору.

Также он сообщил, что на его счет в СИЗО неизвестные люди перевели около 27 тысяч рублей, также приходят и посылки. При этом он выразил сожаления, что у него нет кипятильника и расчески.

Экс-губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля и доставлен в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Чиновника подозревают в причастности к деятельности региональной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.

Вину Фургал не признает. Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил временно исполняющим обязанности главы региона другого депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства принимал решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева, который ранее возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также учитывал мнение жителей Хабаровского края.