Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал оценил пребывание в московском СИЗО "Лефортово", рассказав анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе.
"На здании висит надпись: "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть". Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство", – сказал Фургал.
В интервью изданию "Москвоский комсомолец" экс-губернатор также отметил, что недавно его перевели на четвертый этаж, и теперь у него появился доступ к телевизору.
Также он сообщил, что на его счет в СИЗО неизвестные люди перевели около 27 тысяч рублей, также приходят и посылки. При этом он выразил сожаления, что у него нет кипятильника и расчески.
Экс-губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля и доставлен в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Чиновника подозревают в причастности к деятельности региональной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
Вину Фургал не признает. Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил временно исполняющим обязанности главы региона другого депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства принимал решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева, который ранее возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также учитывал мнение жителей Хабаровского края.
Путин отправил в отставку Фургала
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