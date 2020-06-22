Жители Подмосковья могут сдать тест на антитела к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции в поликлиниках, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минздрава области.

Для прохождения исследования необходимо записаться на портале госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30. Глава регионального Минздрава Светлана Стригункова отметила, что ранее такое исследование было доступно только для врачей или пациентов.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в области проводится около восьми тысяч исследований на антитела в сутки. В будущем они планируют увеличить тестирование до 20 тысяч.

"На данный момент проводится закупка дополнительного медицинского оборудования и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований, которые будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королева и Щелкова", – подчеркнули в ведомстве.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медицинской карте пациента.

Подобное тестирование показывает, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли ей и вырабатывается ли у него иммунитет. Также тест показывает, болеет ли человек на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме.

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 592 280 случаев COVID-19. За последние сутки умерли 95 человек, за весь период – 8 206 человек. За сутки вылечились 4 705 пациентов, за все время – 344 416.

