Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 22 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице и Подмосковье ожидается переменная облачность и до 21 градуса тепла в субботу, 22 мая. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
По словам специалистов, регион будет находиться на периферии антициклона. Кроме того, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха – порядка 40%.
"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 19–21 градусов тепла, по области до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что для большинства метеозависимых горожан такое сочетание метеопараметров является комфортным и не оказывает нагрузки на организм.
Ранее москвичей предупредили, что не стоит рассчитывать на жаркое начало лета, так как температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России. Купальный сезон откроется с опозданием на одну или две недели.
Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре в выходные
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