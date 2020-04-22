Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В результате сильного ветра в столичном регионе оказалось повалено свыше 30 деревьев. Об этом сообщает заммэра города Петр Бирюков.

"В городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, к счастью, пострадавших нет. Повреждены семь автомобилей", – сообщил Бирюков.

Он напомнил, что из-за ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

В городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.

Бирюков призвал граждан оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, а если придется экстренно выйти, то он посоветовал не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Ранее о порывистом ветре в городе предупреждали сотрудники МЧС. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности до 23 апреля.

Метеорологи сообщили, что 22 апреля может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке. Все из-за того, что столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления.

До этого сообщалось, что к середине недели в город придут кратковременные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Со среды температура воздуха опустится до +6... +8 градусов.

