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Москва 24

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Общество

15:29

Службы столицы готовы к работе в условиях экстремальных температур

общество погода ЖКХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные городские службы и энергетический комплекс города готовы к работе в условиях сильных морозов, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

В ведомстве напомнили, что в городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы. Ночью и утром 23 февраля столбики термометров опустятся до минус 26–28 градусов.

Для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях комплекса городского хозяйства круглосуточно дежурят ответственные лица и ремонтный персонал.

Отмечается, что к нештатным ситуациям готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные.

Теплоснабжение столицы поступает в штатном режиме. Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной – 130 градусов.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды. Ночью 22 февраля и утром 23 февраля в Москве ожидаются морозы. В городе похолодает до -28 градусов. По словам синоптиков, это на 10 градусов ниже по сравнению с прошлыми сутками.

Автомобилистов призвали заранее проверять аккумуляторы машин и быть особенно внимательными на дорогах.

Ранее коммунальные службы столицы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров. В этой связи водителей попросили отнестись с пониманием и не мешать прохождению колонн уборочной техники.

В столичном регионе прошел снегопад. Отмечалось, что прирост снега составит около четырех сантиметров.

Из-за гололедицы в регионе до 23 февраля объявили желтый уровень погодной опасности. Снег из переулков, которые используют для временного складирования, власти обещали вывезти в ближайшее время.

На Москву снова обрушился снегопад

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