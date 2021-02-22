Москвичей предупредили о морозе до -28 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ночью 22 февраля и утром 23 февраля в Москве ожидаются морозы. В городе похолодает от -26 до -28 градусов, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
По словам синоптиков, это на 10 градусов ниже по сравнению с прошлыми сутками.
Автомобилистов призвали заранее проверять аккумуляторы машин и быть особенно внимательными на дорогах.
Ранее коммунальные службы столицы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров. В этой связи водителей попросили отнестись с пониманием и не мешать прохождению колонн уборочной техники.
В столичном регионе прошел снегопад. Отмечалось, что прирост снега составит около четырех сантиметров.
Из-за гололедицы в регионе до 23 февраля объявили желтый уровень погодной опасности. Снег из переулков, которые используют для временного складирования, власти обещали вывезти в ближайшее время.
На Москву снова обрушился снегопад
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