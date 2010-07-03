Отца Мары Багдасарян не стали лишать гражданства РФ после проверки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Повторная проверка показала, что отец скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян является законным гражданином РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как объяснил адвокат Давид Кемулария, в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по столице подтвердили, что Эльмар Багдасарян считается приобретшим гражданство законно.

В начале ноябре стало известно, что его лишили российского гражданства. Кемулария рассказал, что Багдасарян получил официальное извещение о результатах проверки, проведенной сотрудниками УФМС.

Бизнесмену предложили получить разрешение на временное проживание и обратиться с заявлением о приеме в гражданство в соответствующие органы. Представитель назвал решение незаконным, поскольку Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт.

Мара Багдасарян выступала свидетелем по делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в 2016 году. За неповиновение законному распоряжению полицейского ей назначили административный арест на 10 суток.

После инцидента девушку не раз задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Позднее ее лишили прав. Причиной назвали медицинские противопоказания – эпилепсия, которая развилась после полученных в автоаварии травм.