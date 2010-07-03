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Общество

17:02

Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Отца стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства. Об этом рассказал адвокат Давид Кемулария, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, Эльмар Багдасарян получил официальное извещение о результатах проверки, проведенной сотрудниками УФМС.

"Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина РФ считаются выданными в нарушение установленного порядка", – говорилось в сообщении.

Бизнесмену предложили получить разрешение на временное проживания и обратиться с заявлением о приеме в гражданство в соответствующие органы.

Адвокат назвал такое решение незаконным, поскольку Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт. В таком случае паспорта "надо забирать у всей страны", заключил Кемулария.

Мара Багдасарян выступала свидетелем по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению полицейского ей назначили административный арест на 10 суток. После инцидента девушку неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД.

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