Последний день недели порадует теплой погодой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода установится в столице в воскресенье, 21 июля, сообщает портал "Метеоновости".

Воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов, по области – до 19–24 градусов. Тем не менее местами может пройти небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

"Центр активного циклона сместится к Коми, а вместе с ним и атмосферные фронты, которые уже на протяжении недели терзают столицу и область дождями. Погода постепенно налаживается, и воскресенье окажется завершающим днем в этой череде дождей", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики пообещали, что с понедельника погода в Москве окончательно наладится. Уже в понедельник потеплеет до 26 градусов, а осадки заметно сократятся.

В среду и четверг под влиянием коротких дождей температура воздуха вновь опустится на 1–2 градуса, но останется в пределах нормы. В пятницу вступит в силу скандинавский антициклон. Будет много солнца, без осадков, сохранится комфортная температура воздуха с приятным легким северным ветром. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец указал, что летняя погода сохранится и в начале августа, что означает, что в акваториях прогреется вода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее также заявил, что августовская температура в столице будет около и выше нормы.

В то же время синоптики подчеркнули, что дождливый июль является нормой для Москвы. Второй месяц лета по климату в регионе традиционно считается самым обильным на осадки.