Последний день недели порадует теплой погодой

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная с прояснениями погода установится в столице в воскресенье, 21 июля, сообщает портал "Метеоновости".
Воздух в Москве прогреется до 21–23 градусов, по области – до 19–24 градусов. Тем не менее местами может пройти небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
"Центр активного циклона сместится к Коми, а вместе с ним и атмосферные фронты, которые уже на протяжении недели терзают столицу и область дождями. Погода постепенно налаживается, и воскресенье окажется завершающим днем в этой череде дождей", – говорится в сообщении.
Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики пообещали, что с понедельника погода в Москве окончательно наладится. Уже в понедельник потеплеет до 26 градусов, а осадки заметно сократятся.
В среду и четверг под влиянием коротких дождей температура воздуха вновь опустится на 1–2 градуса, но останется в пределах нормы. В пятницу вступит в силу скандинавский антициклон. Будет много солнца, без осадков, сохранится комфортная температура воздуха с приятным легким северным ветром. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец указал, что летняя погода сохранится и в начале августа, что означает, что в акваториях прогреется вода.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее также заявил, что августовская температура в столице будет около и выше нормы.
В то же время синоптики подчеркнули, что дождливый июль является нормой для Москвы. Второй месяц лета по климату в регионе традиционно считается самым обильным на осадки.
В столице прогнозируют солнечную и теплую неделю
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