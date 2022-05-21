Врач назвал условие заражения оспой обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для заражения оспой обезьян необходимо находиться в контакте не менее трех часов на расстоянии метра друг от друга.

"От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время", – приводит слова Мясникова "Лента.ру".

По словам эксперта, оспа обезьян менее заразна и обладает меньшей смертностью (10%) в отличие от человеческой оспы. При этом вирус может заражать и людей через укусы, употребление животных в пишу, а также его могут переносить грызуны.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

