В МВД сообщили, что в незаконной акции в центре Москвы участвуют всего 6 тыс человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Всего шесть тысяч человек по состоянию на 20:30 собрались на несанкционированную акцию в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что правоохранители совместно с представителями других силовых структур обеспечивают охрану общественного порядка в центре столицы, где группа граждан пыталась провести несогласованное мероприятие.
Ранее полицейские предупредили о незаконности акций, планируемых в Москве. Они напомнили, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий.
В Генпрокуратуре также заявили об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Также в ведомстве напомнили, что данные призывы могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста. А Роскомнадзор предупредил владельцев соцсетей, СМИ и других интернет-платформ о крупных штрафах за распространение информации о несанкционированных массовых мероприятиях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: