В МВД сообщили, что в незаконной акции в центре Москвы участвуют всего 6 тыс человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Всего шесть тысяч человек по состоянию на 20:30 собрались на несанкционированную акцию в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители совместно с представителями других силовых структур обеспечивают охрану общественного порядка в центре столицы, где группа граждан пыталась провести несогласованное мероприятие.

Ранее полицейские предупредили о незаконности акций, планируемых в Москве. Они напомнили, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий.

В Генпрокуратуре также заявили об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Также в ведомстве напомнили, что данные призывы могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста. А Роскомнадзор предупредил владельцев соцсетей, СМИ и других интернет-платформ о крупных штрафах за распространение информации о несанкционированных массовых мероприятиях.