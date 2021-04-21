Пассажиров московского метро предупредили о возможном закрытии станций на вход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станции Московского метрополитена в настоящее время работают в штатном режиме. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что по требованию правоохранителей возможны ситуативные ограничения у входов в метро на городской территории.

Ранее полицейские предупредили о незаконности акций, планируемых в Москве. Они напомнили, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. Кроме того, проведение акций планируется вблизи зданий, где расположены органы государственной власти, что запрещено законом.