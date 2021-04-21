Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди и холодная погода ожидают москвичей в грядущие выходные. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные дни погода будет не очень комфортная, в субботу будут проходить атмосферные фронты, время от времени будут приниматься дожди. Ночная температура в городе будет порядка 5–6 градусов тепла, дневная – около 9–11 градусов тепла. Такой будет, как говорится, ненастный день", – отметила специалист.

Позднякова подчеркнула, что в воскресенье погода улучшится, но Москва все равно будет находиться в холодной воздушной массе. В городе будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

"За счет прояснения в ночные часы местами по области температура может понижаться до слабых отрицательных значений. Температура в Москве ночью будет плюс 1–3 градуса, днем ожидается около 10 градусов тепла", – добавила метеоролог.

По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на несколько градусов, что компенсирует возникшую во второй декаде апреля вспышку тепла.

Ранее сообщалось, что москвичей в ближайшие дни ожидает потепление. Однако продлится оно недолго – уже в воскресенье возможны заморозки.

