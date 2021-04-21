Синоптики прогнозируют "погодную лихорадку" в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичей в ближайшие дни ожидает потепление. Однако продлится оно недолго – уже в воскресенье возможны заморозки. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Там рассказали, что во второй половине недели температура не только вернется в норму, но и может ее превысить. В четверг возможен дождь, но воздух согреется до 14–16 градусов.
В пятницу станет еще теплее – столбики термометров повысятся уже до 17 градусов в Москве и до 16 градусов в Подмосковье. При этом ожидается дождь, который может усилиться к вечеру.
Однако уже в субботу температура вновь понизится до 10 градусов, а в воскресенье возможны слабые заморозки.
Синоптики отмечают, что тепло может вернуться в Москву и область уже в начале следующей недели. Отмечается, что циклон над Нечерноземьем будет удерживать пасмурную погоду с частыми дождями, температура понизится.
Ранее метеоролог рассказал, когда в Москву вернется тепло. В ближайшие две недели в столице все еще будет стоять холодная погода. Тепло в город вернется только после 5 мая.
Синоптик рассказал, как долго в Москве будет идти дождь
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