Метеоролог рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что ближайшие две недели в столице все еще будет стоять холодная погода. По ее словам, тепло в город вернется только после 5 мая.
"Не исключено, что 25, 26 и 27 апреля при прояснениях температура воздуха в отдельных местах Москвы и Подмосковья, пониженных местах, может опускаться до -1 градуса. Это минимальная температура. Что касается дневной температуры, в ближайшие дни она также будет пониженной", – рассказала Позднякова.
Пониженные температуры будут до конца апреля сопровождаться осадками. "До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни – дожди различной интенсивности. Что касается мая, пока модель показывает, что погода будет с осадками", – сообщила специалист.
По ее словам, тепло в город вернется только в начале мая, и то – не сразу.
"Не в первых числах, а после 5 мая. Во всяком случае, так показывают модели. Но, скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается", – заключила Позднякова.
Ранее метеорологи сообщили, что количество осадков в Москве за апрель превысит норму к концу среды, 21 апреля.
Начиная с 20 апреля погоду в городе определяют атмосферные фронты южного циклона. В результате его действия количество осадков достигнет 20 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы для столицы.
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