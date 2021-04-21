Метеоролог рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что ближайшие две недели в столице все еще будет стоять холодная погода. По ее словам, тепло в город вернется только после 5 мая.

"Не исключено, что 25, 26 и 27 апреля при прояснениях температура воздуха в отдельных местах Москвы и Подмосковья, пониженных местах, может опускаться до -1 градуса. Это минимальная температура. Что касается дневной температуры, в ближайшие дни она также будет пониженной", – рассказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного Метеобюро Завтра у нас это будет около 7–9 градусов, в последующие дни температура будет около 10 градусов. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса.

Пониженные температуры будут до конца апреля сопровождаться осадками. "До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни – дожди различной интенсивности. Что касается мая, пока модель показывает, что погода будет с осадками", – сообщила специалист.

По ее словам, тепло в город вернется только в начале мая, и то – не сразу.

"Не в первых числах, а после 5 мая. Во всяком случае, так показывают модели. Но, скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается", – заключила Позднякова.

Ранее метеорологи сообщили, что количество осадков в Москве за апрель превысит норму к концу среды, 21 апреля.

Начиная с 20 апреля погоду в городе определяют атмосферные фронты южного циклона. В результате его действия количество осадков достигнет 20 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы для столицы.