Москва перевыполнит месячную норму осадков до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество осадков в Москве за апрель превысит норму к концу среды, 21 апреля. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
Начиная с 20 апреля погоду в городе определяют атмосферные фронты южного циклона.
"Ночью 21 апреля дождь уже чередовался с мокрым снегом, который на время задержался на газонах. За ночь на город выпало 12–15 миллиметров осадков. Днем в среду дождь еще будет приниматься, количество осадков пополнится на 1–3 миллиметра", – говорится в сообщении.
В результате действия южного циклона количество осадков достигнет 20 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы для столицы.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее сообщил, что осадки в столице прекратятся в понедельник. С 26 апреля температура в Москве будет выше нормы, однако рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит, уточнил метеоролог.
Резкое похолодание пришло в Москву
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: