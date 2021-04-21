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Москва 24

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Общество

11:20

Москва перевыполнит месячную норму осадков до конца дня

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество осадков в Москве за апрель превысит норму к концу среды, 21 апреля. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Начиная с 20 апреля погоду в городе определяют атмосферные фронты южного циклона.

"Ночью 21 апреля дождь уже чередовался с мокрым снегом, который на время задержался на газонах. За ночь на город выпало 12–15 миллиметров осадков. Днем в среду дождь еще будет приниматься, количество осадков пополнится на 1–3 миллиметра", – говорится в сообщении.

В результате действия южного циклона количество осадков достигнет 20 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы для столицы.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее сообщил, что осадки в столице прекратятся в понедельник. С 26 апреля температура в Москве будет выше нормы, однако рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит, уточнил метеоролог.

Резкое похолодание пришло в Москву

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