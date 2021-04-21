Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Непогода не повлияла на системы жизнеобеспечения Москвы, они продолжают работать в штатном режиме, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"За прошедшие сутки выпало около 20 миллиметров осадков. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки.

Также в комплексе городского хозяйства предупредили о возможных порывах ветра до 15 метров в секунду в среду. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что в столице за неполные сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 35% месячной нормы. Как рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, дождь в столице будет идти до 15:00, а температура воздуха понизится до +6.